Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa- Balıkesir yolu Çingençeşme mevkisinde meydana geldi. 16 JZY 40 plakalı kamyonetin sürücüsü Hasan Özbey, Bursa'dan Balıkesir yönüne doğru Çingençeşme mevkisinde, aracın hararet yapması nedeniyle emniyet şeridine park etti. Park halinde beklerken yine aynı istikamette seyreden 16 AEM 383 plakalı, Özlem Pulat idaresindeki otomobil, kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, sürücülerle birlikte otomobildeki yolcu Dilek Güllü'yü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralı Hasan Özbey ve Özlem Pulat'ın Karacabey Devlet Hastanesi'nde, Dilek Güllü ise Uludağ Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.