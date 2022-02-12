Otomobil, kamyonete çarpması sonrası 3'e bölündü! Görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Trabzon'da dün akşam Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolu mevkiinde Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen Hamit Çebi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonete çarptı.

OTOMOBİL ÜÇE BÖLÜNDÜ

Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu. Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Çebi hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı.

1 YARALININ SAĞLIK DURUMU KRİTİK

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.