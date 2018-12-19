Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Manavgat'ın Sanayi Mahallesi'nde ilerleyen Onur C. yönetimindeki 07 ADM 438 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Abdullah S.'nin kullandığı 07 JR 742 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken yaralanan otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:48 Kaynak: İHA
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