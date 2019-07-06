Son Dakika Haberleri: Otomobil kamyonetin altına girdi
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Otomobil kamyonetin altına girdi

30 dakika önce

Adıyaman'da otomobil aynı istikamette giden kamyonetin altına girdi.

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Adıyaman'da otomobil aynı istikamette giden kamyonetin altına girdi.

Kaza, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gelen Sait Ç.'nin kullandığı 06 BHB 756 plakalı otomobil önünde ilerleyen Abdullah K. yönetimindeki 02 LF 570 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil kamyonetin altına girdi.

Ölü ve yaralının olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
Adıyaman, Sakarya, 3. Sayfa
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