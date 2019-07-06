Otomobil kamyonetin altına girdi
30 dakika önce
Adıyaman'da otomobil aynı istikamette giden kamyonetin altına girdi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
'da otomobil aynı istikamette giden kamyonetin altına girdi.
Kaza, Sakarya
Caddesi üzerinde meydana geldi. Malatya
istikametinden Adıyaman istikametine gelen Sait Ç.'nin kullandığı 06 BHB 756 plakalı otomobil önünde ilerleyen Abdullah K. yönetimindeki 02 LF 570 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil kamyonetin altına girdi.
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