OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI

21 dakika önce

Arnavutköy'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisin kullandığı otomobil kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI, System.String[]

Arnavutköy'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisin kullandığı otomobil kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis ile birlikte çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Arnavutköy'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ağır yaralandı. Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi Çadaktepe mevkiinde  02: 30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut M.  kendisine ait olan34 ZZ 159 plakalı otomobille Çardaktepe Mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Orta refüjdeki ağacı koparak Mesut M. karşı şeride geçerek Yunus Emre Ç'nin kullandığı 34 BZH131 plakalı inşaat şantiyesine ait bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis Mesut M. ağır şekilde yaralanırken çarpıştığı kamyonetin sürücüsü Yunus Emre Ç. hafif şekilde yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören Kemal Çaka, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralılardan Mesut M, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yunus Emre Ç ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

POLİSİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevli polis Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Kazayı gören Kemal Çaka, "Karşı şeritten gelirken kaldırımdan atladı. Arnavutköy'den gelen kamyonetle çarpıştı. polisi gördüm yaralıydı. Bacağı kırıktı. Ambulansı ben aradım" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Olay yerinden detaylar

-Çekilen kamyonetten detaylar

-Polislerden detaylar

-Kemal Çaka rop

-Genel  ve detaylar


- Bakırhan
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı
Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 04:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]