Son Dakika Haberleri: Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: 2'si Ağır 5 Yaralı

Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: 2'si Ağır 5 Yaralı

55 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: 2'si Ağır 5 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza Akseki- Manavgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Balcı (45) idaresindeki 42 P 0487 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve kaygan olması nedeni ile Manayıt mevki'inde karşı yönden gelmekte olan olan Ramazan Üstündağ (22) yönetimindeki 42 Y 5967 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Balcı ve otomobilde bulunan Ayşe Koca (30), Emine Balcı (41) Emre Balcı (17), kamyonette bulunan sürücünün annesi Fatma Üstündağ yaralanırken, kamyonet sürücüsü Üstündağ ve otomobilde bulunan Mustafa Mert Göktaş (16) yara almadan kurtuldu. Otomobilde bulunan yaralılardan bazıları Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat'ta çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Koca ve Emre Balcı'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Antalya, Balcı, Akseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:29:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: 2'si Ağır 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]