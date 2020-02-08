Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

26 dakika önce

ESENYURT'ta otomobil ve kamyonet çarpıştı.

ESENYURT'ta otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında D-100 karayolunda meydana geldi. Beylikdüzü istikametine giden sürücü, Esenyurt'taki bir AVM yakınlarında aracın hakimiyetini kaybetti. Yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil aynı yönde ilerleyen kamyonetle çarpıştı. Hızını alamayan otomobil sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen sürücüler ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola akan akaryakıt için kumlama ve temizlik çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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