Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe OSB yolunda meydana geldi. Perşembe kavşağında dönüş yapmak isteyen otomobil, şerit değiştirdiği sırada arkasından seyreden kamyonun kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi açılınca un dolu çuvallar yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler ekipleri arayarak yardım istedi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil kamyonla çarpıştı - Son Dakika

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