Otomobil kamyonla çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil kamyonla çarpıştı

22.06.2022 11:30
Otomobil kamyonla çarpıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde seyir halindeki otomobil şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyir halindeki kamyonun arkadan çarpması nedeniyle kaza meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde seyir halindeki otomobil şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyir halindeki kamyonun arkadan çarpması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken kamyondaki un çuvalları yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe OSB yolunda meydana geldi. Perşembe kavşağında dönüş yapmak isteyen otomobil, şerit değiştirdiği sırada arkasından seyreden kamyonun kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi açılınca un dolu çuvallar yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler ekipleri arayarak yardım istedi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
69 yaşındaki hasta endovasküler anevrizma onarımıyla hayata tutundu 69 yaşındaki hasta endovasküler anevrizma onarımıyla hayata tutundu Tahir Nursaçan'ın adaylığına ilk engel Tahir Nursaçan'ın adaylığına ilk engel
Kaynak: İHA

Zonguldak, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyonla çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil kamyonla çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement