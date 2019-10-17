Son Dakika Haberleri: Otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü
Son Dakika Güncel Otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü

Otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü

25 dakika önce

Otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölüBOLU'da, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü

BOLU'da, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu- Mudurnu karayolunun Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine gitmekte olan İsmail Göktaş idaresindeki 14 DF 792 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sedat İnam idaresindeki 34 AL 808 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazadan kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Sedat İnem ise büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü

Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
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