Otomobil, Kamyonla Çarpıştı 3 Yaralı
41 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil dönüş yapan kamyona çarptı.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde otomobil dönüş yapan kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Çerkezköy- Çorlu
karayolu Yulaflı Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'e giden Özkan Evren
yönetimindeki 59 ABA 908 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde yola çıkış yapan Veli Berber idaresindeki 67 NN 240 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Evren, Alican Akkan ve Onur Güven
sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılarak ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürerken kamyon sürücüsü Veli Berber ise ifadesi alınmak üzere karakoluna götürüldü. - Ergenetekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:04 Kaynak: DHA
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