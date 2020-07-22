Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Kandıra Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VZ 6212 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarken, kamyon devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. Yaralanan 1 çocuk sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ölen kişilerin cenazelerini araçtan çıkardı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.