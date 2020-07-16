Otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara- Şarköy yolu üzeri Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'deki yazlığına giden İsmail E. (83) yönetimindeki 34 BJ 5624 plakalı otomobil, köprüyü geçtikten sonra virajda karşı yönden gelen Ercan Ö. idaresindeki 65 HD 679 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Şarköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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