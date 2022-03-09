Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı

09.03.2022 12:09
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı

Muğla-Denizli Karayolu Kötekli kavşağında meydana gelen kazada Muğla eski Vali Yardımcısı Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in kızı Safiye Köten yaralandı.

Muğla- Denizli Karayolu Kötekli kavşağında meydana gelen kazada Muğla eski Vali Yardımcısı Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in kızı Safiye Köten yaralandı.

Menteşe Ortaköy istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Safiye Köten yönetimindeki 48 AFA 838 plakalı otomobil Bağlarbaşı mevkiinde önünde seyreden Cavit Güreşçi yönetimindeki 03 NC 100 plakalı saman yüklü kamyonun altına girdi. Yaklaşık 100 metre kamyonun altında sürüklendi.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araç sürücü koltuğunda sıkışan Safiye Köten'i bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Yaralı Safiye Köten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaz sonrası karayolunda trafik tek şeritten verilirken, araç sıkıştığı yerden çekici yardımı ile kurtarıldı. - MUĞLA

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Konyaaltı, Otomobil, Denizli, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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