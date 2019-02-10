Otomobil Kanal İnşaatına Devrildi: 1 Yaralı
13 dakika önce
Şanlıurfa'da kanal inşaatına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa
'da kanal inşaatına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü
ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi
çevreyolu üzerinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 ED 950 plakalı otomobil, inşaat halindeki kanala devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:18 Kaynak: İHA
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada
Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar
Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti