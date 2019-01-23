Otomobil Kanala Devrildi 2 Yaralı

Otomobil Kanala Devrildi 2 YaralıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydan gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Otomobil Kanala Devrildi 2 Yaralı



MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydan gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza Adnan Menderes Bulvarı Üzeri 741 Sokak'ta meydana geldi. Şekip Başkaya yönetimindeki 48 GY 662 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili halatlar ile bağladıktan sonra araç içinde bulunan sürücü Şekip ile Münevver Başkaya'yı araçtan çıkardı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekişi yardımıyla çıkarıldı. Kaza ile soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri sürdürüyor.

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