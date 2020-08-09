Otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ile arkadaşı M.K. (16) araçtan çıkarılarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Küçük Mert'in (19) kullandığı 57 AAC 155 plakalı otomobil, Panayır Alanı mevkisinde kontrolden çıkarak kurumuş su kanalına devrildi.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 18:24

Kaynak: AA

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