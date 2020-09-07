Otomobil kanala düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Eskişehir'de bir otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil kanala düştü: 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de bir otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Tektaş idaresindeki 32 DK 022 plakalı Opel Astra marka modelli otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Eskişehir- Bursa karayolu Uluönder Mahallesi mevkiindeki DSİ kanalına düştü. Kazada, Tektaş ve araçta yolcu olarak bulunan Fatma Çakır yaralandı. Yaralılar, tamamen sulara gömülen otomobil içerisinden çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tektaş ve Çakır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç ise vinç vasıtasıyla kanaldan çıkarılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bursa, Opel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kanala düştü: 2 yaralı - Son Dakika

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