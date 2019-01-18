Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı
26 dakika önce
Adana'da virajı alamayan otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Adana
'da virajı alamayan otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Emre K.'nin kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil Fevzipaşa
Mahallesi 48093 sokakta virajı alamadı. Demir korkulukları deviren otomobil kanala uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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