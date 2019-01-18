Son Dakika Haberleri: Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı

Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı

26 dakika önce

Adana'da virajı alamayan otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da virajı alamayan otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emre K.'nin kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil Fevzipaşa Mahallesi 48093 sokakta virajı alamadı. Demir korkulukları deviren otomobil kanala uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Fevzipaşa, Adana, 3. Sayfa
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