Son Dakika Haberleri: Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı

Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan- Kadirli karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Kadirli istikametinden Kozan yönüne giden Eyüp Akay yönetimindeki 01 RK 675 plakalı otomobil yağışlı havada zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan yaralı sürücü Eyüp Akay yoldan geçen vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken kaza sonrası gaz kaçağı bulunan otomobilin etrafında da güvenlik önlemi aldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:06 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa
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