Otomobil kanala uçtu; 1 yaralı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tarsus ilçesi Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi mevkisinde Ahmet Berke A. yönetimindeki 33 CMM 94 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp DSİ kanalına uçtu. Su seviyesinin düşük olduğu sulama kanalına düşen otomobil, ekipler tarafından çıkarıldı. Ahmet Berke A., kazadan yaralı olarak kurtuldu. Otomobilde Ahmet Berke A.'nın dışında iki kişinin daha olduğu, ekipler bölgeye gelmeden bölgeden uzaklaştıkları öne sürüldü. Ahmet Berke A., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.