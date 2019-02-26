Otomobil Kanala Uçtu: 2 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, sabah 5.30 sıralarında Gönen'deki bir eğlence merkezinden dönen şahısların içinde olduğu 17 EF 960 plakalı özel araç, Gönen-Biga karayolunda Hasanbey Mahallesi yakınlarında şarampole uçtu. Şarampole uçan araç sulama kanaletlerine çarparak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan B.U.Ö. ile A.G. isimli şahıslar hayatını kaybederken, A.O.D., E.D., M.A. isimli şahıslar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların tedavisi devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



(İHA)

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