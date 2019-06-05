Son Dakika Haberleri: Otomobil, kanala uçtu: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil, kanala uçtu: 2 ölü, 3 yaralı (2)

11 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAdana'da otomobilin su kanalına uçması sonucu yaralanan Kezban Ok'un da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Otomobil, kanala uçtu: 2 ölü, 3 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Adana'da otomobilin su kanalına uçması sonucu yaralanan Kezban Ok'un da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
?Kezban Ok'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:37:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, kanala uçtu: 2 ölü, 3 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]