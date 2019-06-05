Otomobil, kanala uçtu: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAdana'da otomobilin su kanalına uçması sonucu yaralanan Kezban Ok'un da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Adana'da otomobilin su kanalına uçması sonucu yaralanan Kezban Ok'un da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
?Kezban Ok'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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