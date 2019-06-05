Otomobil, kanala uçtu: 2 ölü, 3 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Adana'da otomobilin su kanalına uçması sonucu yaralanan Kezban Ok'un da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

?Kezban Ok'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.