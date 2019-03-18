Son Dakika Haberleri: Otomobil Kanala Uçtu: 2 Yaralı

Otomobil Kanala Uçtu: 2 Yaralı

1 saat önce

Hatay'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu.

Otomobil Kanala Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Kırıkhan- Reyhanlı Karayolu Karasu mevkisi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı toparlayamayınca kanala uçtu. Araçta şoförle birlikte bulunan bir kişi daha ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralıları yukarı çıkardı. Hastaneye kaldırılan kişilerin isimlerine ulaşılamazken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mehmet Bayrak - İsmet Biçen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Karasu, Reyhanlı, Kırıkhan, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Benzine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:17:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Kanala Uçtu: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]