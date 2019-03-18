Otomobil Kanala Uçtu: 2 Yaralı
1 saat önce
Hatay'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu.
Hatay
'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Kırıkhan- Reyhanlı
Karayolu Karasu
mevkisi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı toparlayamayınca kanala uçtu. Araçta şoförle birlikte bulunan bir kişi daha ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralıları yukarı çıkardı. Hastaneye kaldırılan kişilerin isimlerine ulaşılamazken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Mehmet Bayrak
- İsmet Biçen/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü
Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor
Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
Benzine Zam Geliyor