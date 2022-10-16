OTOMOBİL KANALA UÇTU; ARAÇ ÜZERİNE ÇIKAN SÜRÜCÜ HALATLA KURTARILDI - Son Dakika
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OTOMOBİL KANALA UÇTU; ARAÇ ÜZERİNE ÇIKAN SÜRÜCÜ HALATLA KURTARILDI

16.10.2022 15:50

ADANA'da Mehmet Ceviz'in (23) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları kırarak sulama kanalına düştü.

ADANA'da Mehmet Ceviz'in (23) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları kırarak sulama kanalına düştü. Otomobilden çıkan Ceviz, çevredekilerin suya sarkıttığı halata tutunarak, kanaldan çıktı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Sürücü Mehmet Ceviz, 01 SU 036 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir korkulukları kırarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Otomobilden çıkan Ceviz, çevredekilerin suya sarkıttığı halata tutunarak, kanaldan çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anlarını anlatan Ceviz, "Şeridimde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, önüme bir araç kırdı. Frene basıp, diresiyonu çevirdim ama kontrolü sağlayamadım ve suya düştüm. Kapıyı açmak için zorladım. Sonrasında pencereden, otomobilin üzerine çıktım dedi.

Kanaldaki otomobil, vinçle çıkarıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTOMOBİL KANALA UÇTU; ARAÇ ÜZERİNE ÇIKAN SÜRÜCÜ HALATLA KURTARILDI - Son Dakika
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