Son Dakika Haberleri: Otomobil kanala uçtu, sürücü ağır yaralandı
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Otomobil kanala uçtu, sürücü ağır yaralandı

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu sürücü Zekeriya Günöz, ağır yaralandı.

Otomobil kanala uçtu, sürücü ağır yaralandı, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu sürücü Zekeriya Günöz, ağır yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cezaevi yönünden Silifke ilçe merkezi yönüne giden Zekeriya Günöz yönetimindeki 33 RF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Tel şeritten kanala uçan otomobili görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Günöz, otomobilin içerisinden çevredekiler ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Günöz, özel hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Günöz, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
Silifke, Mersin, Güncel
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