Otomobil kanala uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Adıgüzel (71), kazayı yara almadan atlattı.

Alaşehir'de çiftçilik yapan 3 çocuk babası Mustafa Adıgüzel, 45 KB 3641 plakalı otomobiliyle saat 11.00 sıralarında, Ahmetbeyli mevkiindeki sulama kanalına uçtu. Aracın önü kanalın dibindeki balçığa saplanırken, sürücü Adıgüzel kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan Adıgüzel, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesini, durumunu iyi olduğunu belirterek geri çevirdi. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde bir süre bekledikten sonra ayrıldı.Kazanın üzüm bağından dönerken meydana geldiğini belirten Mustafa Adıgüzel, "Dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettim. Otomobil sulama kanalına uçtu. Vücudumda en ufak bir çizik dahi yok" dedi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.