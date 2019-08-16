Son Dakika Haberleri: Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

11 dakika önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Ali Üstünel, yaşamını yitirdi.

Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Ali Üstünel, yaşamını yitirdi. Kaza sırasında araçta olduğu öne sürülen kız arkadaşı için arama- kurtarma çalışması yürütülüyor.
Kaza, dün akşam, ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyü ile Osmaniye'ye bağlı Koçyurdu köyü arasındaki yolda meydana geldi. Uzman çavuş Ali Üstünel yönetimindeki 80 LF 135 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracı suyun içinden vinçle çıkardı. Otomobilde sürücü Ali Üstünel ve yanında olduğu belirtilen kız arkadaşına ulaşılamadı. Bunun üzerine kanalın suyu kesildi. Bölgede geceden beri yapılan çalışmalar sonucu bu sabah Yalnızdut köyü yakınlarında, Üstünel'in cansız bedeni bulundu. Ali Üstünel'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza sırasında araçta olduğu öne sürülen Ali Üstünel'in kız arkadaşı için başlatılan arama- kurtarma çalışması sürdürülüyor.


- Osmaniye
Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:06:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]