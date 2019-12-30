Otomobil kanala uçtu, vatandaş son anda kurtuldu - Son Dakika

Şişli'de seyir halindeki otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Olay anı kameralara yansırken, kaldırımda yürüyen vatandaş ise ölümden kıl payı kurtuldu. Vatandaşlar kanala 1 ay içerisinde ikinci kez otomobilin uçtuğunu belirterek, tedbir alınmasını istedi.

Kaza, önceki hafta Cuma günü saat 03.00 sıralarında Şişli Bomonti Paşa Mahallesi İncirli Dede Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde otomobiliyle seyreden sürücü cadde üzerinde sürat yapmaya başladı. Sürücü Akar Caddesi'nde seyrettiği esnada direksiyonu bir anda sağa kırdı. Virajı alamayan sürücü kontrolü kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Kaza sonucu hafif yaralanan ve araçta mahsur kalan sürücü sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ekipler tarafından kurtarılan yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kanala uçan araç ise vinç çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

1 AYDA İKİNCİ KEZ KANALA ARAÇ UÇTU

Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden sürücü keskin virajı dönemeyerek aracıyla birlikte kanala uçuyor. Otomobile kanala uçtuğu esnada kaldırımdan yürüyen bir vatandaş ise ölümden kıl payı kurtuluyor. Öte yandan, 11 Aralık tarihinde ise hafif ticari aracın yine aynı şekilde kanala uçtuğu öğrenildi.

"YOLDAN GEÇEN BİR VATANDAŞ EZİLEREK CANINDAN OLACAKTI"

Çevredeki esnaf aynı olayın geçmişte de sık sık yaşandığı belirterek önlem alınmasını istedi. Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Yol belli olmadığından direkt kanala dalınıyor. Genellikle de alkollü olunuyor. Yoldan geçen bir vatandaş daha vardı o da ezilerek canından olacaktı. Son anda kendini kurtardı, sürücü ise kanala girdi. Orayı yol zannedip düşüyorlar ama pek ağır yaralanmalar olmuyor. Orada hiçbir belirti ve tedbir yok. Bu olay 3-4 kez yaşandı, ölüm vakası olana kadar da tedbir alınmaz. Kanal kapatılıp uçma önlenebilir onu da yapmıyorlar. Hangi belediye bakıyorsa tedbir alması lazım. İlçe belediyesi buraya bakmıyor" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)