OTOMOBİL KAPUTLARINI ÇALIP SATTI - Son Dakika
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OTOMOBİL KAPUTLARINI ÇALIP SATTI

01.06.2022 12:16
OTOMOBİL KAPUTLARINI ÇALIP SATTI

SANCAKTEPE ve Sultanbeyli'de 2 gün arayla 4 aracın kaputunu çalan ve satan şüpheli yakalandı.

SANCAKTEPE ve Sultanbeyli'de 2 gün arayla 4 aracın kaputunu çalan ve satan şüpheli yakalandı. Bir aracın kaputunun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 2 gün arayla 4 aracın kaputu çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin B.C. olduğunu tespit etti. B.C. evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.C. tutuklandı. Çalıntı kaputları satın alan Ü.P. ve İ.G.Ç. hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı. Bir araçtan sökülen kaputun çalındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da otomobillerin parçalarını çalan şüpheli tutuklandı İstanbul'da otomobillerin parçalarını çalan şüpheli tutuklandı İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
Kaynak: DHA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

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