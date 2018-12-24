Son Dakika Haberleri: Otomobil Karayolunda Alev Topuna Döndü

Otomobil Karayolunda Alev Topuna Döndü

1 saat önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobil yandı.

Otomobil Karayolunda Alev Topuna Döndü, System.String[]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobil yandı. Sürücüsü ise canını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğleden sonra meydana geldi. Kuyucak'a bağlı Pamukören Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen M. K., 09 F 1920 plakalı otomobili ile Denizli istikametinden Kuyucak yönüne seyir halinde iken Denizli- Nazilli Karayolu üzeri Kayran Çayı köprüsü yakınlarına geldiğinde otomobilinin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini görünce aracını bankete çekerek durdurdu ve kendi imkanları ile yangına müdahale etti. Çevreden görenlerin korktukları için müdahale edemediği olayda Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek yanan araca müdahale etti. Otomobilin LPG'li olması nedeniyle patlama ihtimaline karşı karayolunu her iki taraflı araç trafiğine kapatan ekipler yanan otomobili söndürmeyi başardı. Otomobil yangında büyük hasar alırken sürücü M.K: ise canını kurtardığına dua etti. Bazı vatandaşların ise yanan otomobili arkalarına alarak selfie çekmeleri dikkatlerden kaçmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:41 Kaynak: İHA

Aydın, Kuyucak, 3. Sayfa
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