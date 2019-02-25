Son Dakika Haberleri: Otomobil Karda Yokuş Aşağı Kaydı, Vatandaşlar Ezilmekten Son Anda Kurtuldu

Otomobil Karda Yokuş Aşağı Kaydı, Vatandaşlar Ezilmekten Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

Başakşehir'de karla kaplı yolda ilerlerken kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı kaymaya başladı.

Otomobil Karda Yokuş Aşağı Kaydı, Vatandaşlar Ezilmekten Son Anda Kurtuldu, System.String[]
Başakşehir'de karla kaplı yolda ilerlerken kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı kaymaya başladı. Vatandaşların ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Başakşehir Kayaşehir'de dün bir kaza meydana geldi. Olayda karla kaplı yolda ilerlerken kontrolden çıkan otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. O anlarda aracın geldiği yönde bulunan 2 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Kayaşehir, İstanbul, Başakşehir, 3. Sayfa
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