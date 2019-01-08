Otomobil, Karlı Yolda Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, karla kaplı yokuşta kayan otomobil, şarampole devrildi.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, karla kaplı yokuşta kayan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, İhsaniye Merkez
Mahallesi 368 Sokak'ta meydana geldi. Murat Öztürk yönetimindeki 41 LD 807 plakalı otomobil, karla kaplı yokuşta kayarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekibi, sürücü Murat Öztürk ile eşi Dilek ve annesi Saniye Öztürk
'ü araçtan çıkarmak için çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucu otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Öztürk ailesinin tedaviye alındığı öğrenildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: DHA
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