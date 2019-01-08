Son Dakika Haberleri: Otomobil, Karlı Yolda Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Otomobil, Karlı Yolda Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, karla kaplı yokuşta kayan otomobil, şarampole devrildi.

Otomobil, Karlı Yolda Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, karla kaplı yokuşta kayan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İhsaniye Merkez Mahallesi 368 Sokak'ta meydana geldi. Murat Öztürk yönetimindeki 41 LD 807 plakalı otomobil, karla kaplı yokuşta kayarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sürücü Murat Öztürk ile eşi Dilek ve annesi  Saniye Öztürk'ü araçtan çıkarmak için çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucu otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla  Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk ailesinin tedaviye alındığı öğrenildi. 

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Gölcük, Kocaeli, Güncel
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