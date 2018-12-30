Son Dakika Haberleri: Otomobil, Karlı Yolda Takla Attı: 4 Yaralı

Otomobil, Karlı Yolda Takla Attı: 4 Yaralı

48 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı.

Otomobil, Karlı Yolda Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Besni- Gaziantep yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus Emre Erlale yönetimindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, taklalar attı. Kazada sürücü Yunus Emre Erlale ile otomobildeki Duran Işık, Mustafa Işık ve Kamer Yalçınkaya yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:05 Kaynak: DHA

Adıyaman, Besni, Güncel
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