Son Dakika Haberleri: Otomobil Karlı Yolda Takla Attı: 4 Yaralı

Otomobil Karlı Yolda Takla Attı: 4 Yaralı

58 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil Karlı Yolda Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Yunus Emre R. idaresindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, Dervent mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre R. ile araçta bulunan Taner Y., Duran I. ve Mustafa I. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:25 Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
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