Otomobil Karlı Yolda Takla Attı: 4 Yaralı
58 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde otomobilin kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep
istikametine gitmekte olan Yunus Emre R. idaresindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, Dervent mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre R. ile araçta bulunan Taner Y., Duran I. ve Mustafa I. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:25 Kaynak: İHA
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