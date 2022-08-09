Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü

09.08.2022 21:06
Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü

Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karpuz sergisine daldı.

Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karpuz sergisine daldı. Kamyonete çarparak duran otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçece bağlı Germir Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Adalı yönetimindeki 38 GG 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan karpuz sergisine daldı. Burada park halinde bulunan 38 KR 199 plakalı araca çarparak duran otomobilin sürücüsü İbrahim Adalı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü - Son Dakika
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