Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Otomobil karşı şeride böyle geçti.

Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes bulvarında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Adliye istikametinden Yeşil camiye doğru seyir halinde olan Serkan A idaresindeki 16 KAF 13 plakalı otomobil kavşağa hızlı girince arabanın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç kontrolden çıkararak karşı istikamete geçti. Bu sırada Yeşil Cami istikametinden gelen Ali S idaresindeki 16 KNG 65 plakalı otomobile çarparak ancak durabildi. Kazada araç sürücü Serkan A yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu hurdaya dönen Serkan A idaresindeki araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı

Menderes, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
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