Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı.

Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı, System.String[]

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü U.U. yaralandı.

Kaza, saat 3.00 sıralarında Bursa- Ankara yolu Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine seyreden U.U. idaresindeki 16 AFJ 875 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Otomobil refüjdeki tel örgüleri de yıkarak karşı şeritte ilerleyen Resul Yücel kontrolündeki 16 S 3397 plakalı servis aracı ve Kamil Koç idaresindeki otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü U.U. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılırken polis olası bir kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Bursa-Ankara yolunda trafik tek 1 saat tek şeritten sağlandı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza Beşiktaş'la görüştü Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada Son Dakika! Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı "Babam ölmemi istiyor" diyerek intihar etmişti! Gözaltına alınan baba serbest kaldı Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Ezan sesi duyamayan mahalleliden ilginç çözüm! Caminin minaresini yüksek bir binanın çatısına yaptılar Ezan sesi duyamayan mahalleliden ilginç çözüm! Caminin minaresini yüksek bir binanın çatısına yaptılar         
10:34
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu         
17:19
UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı         
17:18
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu         
16:35
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 15:20:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei