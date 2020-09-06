Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü U.U. yaralandı.

Kaza, saat 3.00 sıralarında Bursa- Ankara yolu Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine seyreden U.U. idaresindeki 16 AFJ 875 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Otomobil refüjdeki tel örgüleri de yıkarak karşı şeritte ilerleyen Resul Yücel kontrolündeki 16 S 3397 plakalı servis aracı ve Kamil Koç idaresindeki otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü U.U. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılırken polis olası bir kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Bursa-Ankara yolunda trafik tek 1 saat tek şeritten sağlandı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.