Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

27.03.2022 17:12

Otomobil karşı şeride geçti.

Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği araç kaza yaptı. Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 02.00 sıralarında Zonguldak- Kozlu sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Uncu yönetiminde ki cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip kaza yaptı. Kaza sırasında sürücü İbrahim Uncu ön camdan fırlayarak ağır yaralandı. Hayati tehlikeyle hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç ise kaza sonrası adeta hurdaya döndü. Uncu'nun merkez ilçe ve Kozlu ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenildi. Uncu'nun cenazesi için Kozlu ilçesindeki Aziziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede İbrahim Uncu'nun ailesini yakınları teselli etti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Uncu'nun cenazesi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil karşı şeride geçti... Ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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