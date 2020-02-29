Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı - Son Dakika

Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, su kanalına girdi.

Otomobil karşı şeride geçti: yaşlı çift yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, su kanalına girdi. Kazada yaşlı çift yaralandı.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale istikametine seyreden İsmail Neşet Çağlar (70) yönetimindeki 34 YR 7929 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Su kanalına giren otomobilde sürücü Neşet Çağlar ve eşi Ümmügülsün Çağlar (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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