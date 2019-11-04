Son Dakika Haberleri: Otomobil karşı şeritte iki araca çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil karşı şeritte iki araca çarptı: 2 yaralı

Otomobil karşı şeritte iki araca çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek iki araca çarptı.

Otomobil karşı şeritte iki araca çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde bulunan 20 AUB 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı ardından karşı şeride geçerek karşısından gelen Şakir A. idaresindeki 20 R 7410 plakalı otomobile ve Hüseyin Ç. hakimiyetindeki 20 BJ 081 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada ismi henüz belirlenemeyen 20 AUB 98 plakalı otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, kamyonetin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. - DENİZLİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil karşı şeritte iki araca çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]