Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı - Son Dakika

Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritteki otomobile çarptı.

Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Karayolları köprülü kavşağında meydana geldi. Mustafa Açık yönetimindeki 38 ACM 460 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Burhanettin Sığırcı'nın kullandığı 38 NN 830 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile iki otomobildeki Hasan Coşkuner, Mehmet Mert ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Burhanettin Sığırcı itfaiyenin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayı gören bir sürücü, "Yolların yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle bir araç karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Otomobil içinde bulunan sürücü itfaiyenin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Her iki araçta bulunan yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Yolların kaygan olduğu için sürücüler araç kullanırken lütfen dikkatli olsun" dedi.


Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada!
Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay

Son Dakika Haberleri
07:08 Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oturumu 14 saattir sürüyor - Son Dakika
07:06 Endonezya'da sel: 2 ölü - Son Dakika
06:54 Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW - Son Dakika
06:54 İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn, görevini bırakacağını duyurdu - Son Dakika
06:50 Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 07:28:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]