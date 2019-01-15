Son Dakika Haberleri: Otomobil, Karşı Yönden Gelen İşçi Servisi ile Çarpıştı: 1 Ölü

Otomobil, Karşı Yönden Gelen İşçi Servisi ile Çarpıştı: 1 Ölü

42 dakika önce

Otomobil, karşı yönden gelen işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölüESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil, karşı yönden gelen işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir Seyitgazi karayolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine gelen 07 MVE 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen işçi servis otobüsü ile çarpıştıktan sonra şarampole düştü. Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel
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