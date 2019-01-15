Otomobil, Karşı Yönden Gelen İşçi Servisi ile Çarpıştı: 1 Ölü

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İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?