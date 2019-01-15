Otomobil, Karşı Yönden Gelen İşçi Servisi ile Çarpıştı: 1 Ölü
42 dakika önce
Otomobil, karşı yönden gelen işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölüESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Otomobil, karşı yönden gelen işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir Seyitgazi
karayolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine gelen 07 MVE 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen işçi servis otobüsü ile çarpıştıktan sonra şarampole düştü. Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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