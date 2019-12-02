Son Dakika Haberleri: Otomobil karşı yönden gelen motosiklete çarptı... Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi
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Otomobil karşı yönden gelen motosiklete çarptı... Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi

6 saat önce

Bursa İznik'te otomobil, çarptığı motosikletin arkasında bulunan kadını altına alıp 700 metre sürükledi.

Otomobil karşı yönden gelen motosiklete çarptı... Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi, System.String[]

Bursa İznik'te otomobil, çarptığı motosikletin arkasında bulunan kadını altına alıp 700 metre sürükledi. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.


Kaza saat 23.00 da Eşrefzade mahallesi Kılıçaslan caddesinde meydana geldi. 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Osman A'nın kullandığı 16 AFE 272 motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle Osman A. (25) yaralanırken, arkasında oturan eşi Merve A. (22) otomobilin altında kaldı. Hızını kesmeyen otomobil sürücüsü talihsiz genç kadını tam 700 metre sürükledi. Olay yerine gelen polis, kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü. Merve A. ile Osman A.'nın iki ay önce evlenerek hayatını birleştirdi öğrenildi. - BURSA

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:58 Kaynak: İHA
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