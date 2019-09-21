Son Dakika Haberleri: Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralıTUNCELİ - Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Pülümür Erzincan karayolu Ağlayan Kayalar mevkisinde bulunan 8. çığ tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ögey yönetimindeki 63 ET 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 UM 927 plakalı pikap ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Pülümür, Tunceli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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