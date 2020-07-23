Otomobil karşıya geçmek isteyen yaya çarptı,yaralı yakınları sürücüye saldırdı - Son Dakika

Otomobil karşıya geçmek isteyen yaya çarptı,yaralı yakınları sürücüye saldırdı

Otomobil karşıya geçmek isteyen yaya çarptı,yaralı yakınları sürücüye saldırdı Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı, ağır yaralanan yaya yakınları sürücüye saldırdı Kaza,Sanayi Mahallesi Büyüyşehir Belediyesi mevkisinde meydana geldi.

Otomobil karşıya geçmek isteyen yaya çarptı,yaralı yakınları sürücüye saldırdı MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı, ağır yaralanan yaya yakınları sürücüye saldırdı Kaza,Sanayi Mahallesi Büyüyşehir Belediyesi mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,şehir içi minibüsünden inen bir yaya karşıya geçmek istedi.Karşıya geçmek isteyen yayaya ana yoldan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BTC plakalı araç çarptı.Çarpmanın etkisiyle yaya yere savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı yaya kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sırasında orada bulunan yayanın ailesi sürücüye saldırdı.Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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