Otomobil, kasalı motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:13 Kaynak: İHA
'nın Kula
ilçesinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 00.15 sıralarında İzmir- Ankara
D300 karayolu Orhan Acar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak
istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Batuhan T. idaresindeki 06 GUL 17 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Akar (61) idaresindeki 45 K 4756 plakalı kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ramazan Akar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Akar'ı Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsü, burada yapılan tedavilerinin ardından Salihli
Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis
ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA
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