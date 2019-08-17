Son Dakika Haberleri: Otomobil kasap dükkanına daldı
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Otomobil kasap dükkanına daldı

35 dakika önce

Otomobil kasap dükkanına daldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halinde bırakılan otomobil, geri hareket ederek, kasap dükkanına girdi.

Otomobil kasap dükkanına daldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halinde bırakılan otomobil, geri hareket ederek, kasap dükkanına girdi.
Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerine park edilen bir otomobil, geri geri hareketlendi. Kaldırımı aşan araç, et ürünlerinin satıldığı kasap dükkanına daldı. Şans eseri ucuz atlatılan kaza sonrası iş yerinin camları kırıldı. Kazaya karışan araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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