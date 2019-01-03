Otomobil, Kavşakta Takla Attı
1 saat önce
BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta takla attı.
BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta takla attı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi
Doğumevi Caddesi kavşağında meydana geldi. Vehbi Ç. yönetimindeki 16 E 6014 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta yaya geçidi üzerine ters döndü. Sürücü kazadan, şans eseri yara almadan kurtuldu. Araç
, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:00 Kaynak: DHA
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