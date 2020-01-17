Otomobil kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Enes Köker yönetimindeki 33 DFU 55 plakalı otomobil, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken, Beşoluk mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Ümmügülsüm Köker, Zeynep Ebrar Köker yaralanırken, 5 yaşındaki Eslem Sare Köker olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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