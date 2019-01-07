Otomobil Kaygan Yolda Takla Attı
9 dakika önce
Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BH 8753 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Takla atan otomobil
-Polis ekipleri
-Kaza nedeniyle oluşan trafik - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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